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شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" على أرض جامعة الملك سعود بشراكة مع "الغذاء والدواء"
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
أستاذ بهندسة البترول: أسعار النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يوافق على مقترح حكومي لفرض عطلة مدفوعة الأجر من 30 أكتوبر لـ7 نوفمبر للحد من انتشار كورونا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 04:52 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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