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التحفظ علي لحوم فاسدة قبل إعدادها وجبات لاحد المطاعم الشهيرة بالاسكندرية

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التحفظ علي لحوم فاسدة قبل إعدادها وجبات لاحد المطاعم الشهيرة بالاسكندرية التحفظ علي لحوم فاسدة قبل إعدادها وجبات لاحد المطاعم الشهيرة بالاسكندرية

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على كميات من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى تم ضبطها داخل مخزن لتجهيز الوجبات لاحد المطاعم الشهيرة.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز الوجبات لاحدي المطاعم الشهيره بمنطقة قسم شرطة الرمل ثان، لاستخدام اللحوم المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في الخواص مما يشكل خطراً على المواطنين.

تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 147 كجم لحوم مستوردة مجمدة بأحد أماكن تجهيز الوجبات لأحد المطاعم الشهيرة بها تغير في الخواص الطبيعية بداخلها سائل دموي انفصالي وتم سحب عينات منها بمعرفة الصحة.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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