محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء 78 عمارة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، سير العمل في إنشاء 78 عمارة، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى ، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لحليج الاقطان بحي غرب بطريق مصر أسوان بمدينة المنيا، وذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا والعقيد محمد عبدالمقصود ممثل إدارة المهندسين العسكريين .

يقام المشروع على مساحة 41 فدانا، حيث تم تخصيصها، ضمن الإسكان فوق المتوسط لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" إدارة المهندسين العسكريين "، ويموله صندوق التنمية الحضارية.

أكد محافظ المنيا أن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري، يعد مشروعا قوميا، وهو مبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستغلال الأراضي غير المستغلة، وإقامة مشروعات سكنية متعددة الخدمات، لافتا إلى أن المشروع له عوائد عدة متوقعة سواء اقتصادية، بيئية، واجتماعية لافتا أن المشروع يضم كافة الخدمات، ويهدف إلى معالجة مشكلات العمران الملحة، والتي تتمثل في المناطق المتكدسة بالسكان وبها مخالفات كثيرة، وللقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، والتي تهدد حياة سك