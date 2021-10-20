جامعة جنوب الوادي تتقدم 50 مركزا عالميا في الاقتصاديات الناشئة حسب تصنيف التايمز العالمي

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ظهور الجامعة ضمن أفضل (300) جامعة عالميا طبقاً لتصنيف التايمز العالمي لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022 (Emerging Economies University Rankings 2022) وجاءت في الفئة من 251 الى 300 على العالم حيث كان ترتيبها العام الماضي من 301-350 متقدمة50 مركز . كما احتلت جامعة جنوب الوادي المركز الثامن مكرر محلياً مع جامعة بنى سويف، مقارنه بالعام السابق حيث كان ترتيب الجامعة 13 بين الجامعات المصرية حيث تقدمت خمس مراكز عن العام الماضي. وجدير بالذكر ان النسخة الحالية ضمت عدد906 جامعة مقارنة بعدد 606 جامعة في العام الماضي.

كما اشار الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن ظهور الجامعة في هذا التصنيف يعكس فاعلية الخطط المستهدفة للنهوض بالجامعة والوصول بها الي العالمية من خلال تقديم جميع سبل الدعم على المستوى المادي والمعنوي وذلك من خلال الدعم المستمر للبحث العلمي وتشجيع الباحثين للنشر العلمي المتميز ودعم مقترحات المشروعات البحثية للسادة أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعة.

وأفاد الدكتور محمد على محمد إسماعيل ممثل الجامعة للتصنيف الدولي وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية أن تصنيف التايمز للتعليم العالي للاقتصاديات الناشئة 2022 يضم المؤسسات في البلدان المصنفة من قبل مجموعة FTSE والمصنفة على انها ناشئة في مراكز متقدمة او صاعدة ثانوية او ذات اقتصاديات واعدة. ويشمل هذا التصنيف نفس مؤشرات الأداء للتايمز الدولي (THE World University Rankings) من حيث التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والتوقعات الدولية. ومع ذلك، فإن لها أوزانًا مختلفة لتعكس أولويات تطوير الجامعات في الاقتصادات الناشئة.

وأضاف الدكتور حموده محمد عضو فريق التصنيف الدولي بالجامعة ان مؤشرات الأداء لهذا التصنيف يتم رصدها في التخصصات المختلفة فى خمس مؤشرات هي: التدريس (بيئة التعلم) (30%)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة) (30%)؛ الاستشهادات (تأثير البحث) (20%)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث) (10%)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة) (10%). كما حققت الجامعة المركز الخامس محليا في هدف التدريس وبيئة العمل والسابع محليا في البحث العلمي وحققت المركز الحادي عشر في النظرة الدولية والمركز 12 من حيث الاستشهادات في البحوث والمركز 13 في دخل الصناعة ونقل المعرفة.

كما انجزت الجامعة تقدما ملحوظا في مؤشر التدريس محليا ، حيث حققت الجامعة المركز الأول في التربية الرياضية والبدنية والمركز الثاني في العلوم البيطرية و المركز الثالث محليا في الجغرافيا والمركز الرابع في العلوم الزراعية والغابات والكيمياء والتربية والهندسة الكهربية والالكترونية والعلوم الهندسية والعلوم الجيولوجية والبيئة والأرض والتاريخ والفلسفة والرياضيات والاحصاء وعلوم الفيزياء والفلك والمركز الخامس في الهندسة الميكانيكية وعلوم الفضاء والعمارة والهندسة المدنية وعلوم الحاسب والعلوم البيولوجية وعلوم الإدارة والحقوق .