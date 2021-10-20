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وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي بالمجتمع الأكاديمي

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وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي بالمجتمع الأكاديمي وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بجوائز التميز الحكومي بالمجتمع الأكاديمي

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هنأ د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كوادر المجتمع الأكاديمي الفائزة بجوائز للتميز الحكومي في دورتها الثانية 2020، التي أعلنت أمس الثلاثاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وبحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولفيف من الوزراء.

فعلى مستوى فئة المؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، فازت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بالمركز الأول، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالمركز الثاني، وكلية الهندسة جامعة القاهرة بالمركز الثالث.

وفي جائزة المؤسسة المتميزة (تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، فئة الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية)، فاز بالمركز الأول الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة، وفي المركز الثاني الموقع الإلكتروني جامعة طنطا، وجاء الموقع الإلكتروني لجامعة المنيا في المركز الثالث.

أما عن جوائز التميز الفردي، فتشمل جائزة القيادات المتميزة، وتشمل فئة الموظف الحكومي، وفاز بالمركز الأول بهاء محمد سمير/ جامعة القاهرة، وفي فئة مدير إدارة، فاز بالمركز الأول محمد رشدي عبدالمطلب/ جامعة العريش، والمركز الثاني جمال محمد أحمد/ جامعة سوهاج، وفى فئة مدير عام فاز بالمركز الثالث نديرة صبحي محمد/ جامعة الإسكندرية.

وأما في فئة رئيس إدارة مركزية، فاز أحمد أبوحمزة الشيخ بوزارة التعليم العالي بالمركز الثالث.

المصرى اليوم

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