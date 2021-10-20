بشرى تتعرض لحادث بمهرجان الجونة السينمائي (تفاصيل)

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تعرضت الفنانة بشرى لحادث بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والمذيع مكاوي الذي تعرض هو أيضا للإصابة.

وتقوم بشرى ببعض الفحوصات الطبية الآن، وهو ما أكدته إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في بيان لها.

وتالقت الفنانة بشرى، على «الريد كاربت» في مهرجان الجونة السينمائي، منها ماكانت بإطلالة فرعونية، حيث ارتدت فستانًا طويلاً باللون الأبيض تتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط، واعتمدت وضع مكياج قوي، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها انسيابية فتركته منسدلًا على ظهرها.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.