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مريم نعوم : بعض الجمهور يسقطون حياتهم على الفنانين فتنعكس في تعليقات خارجة

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مريم نعوم : بعض الجمهور يسقطون حياتهم على الفنانين فتنعكس في تعليقات خارجة مريم نعوم : بعض الجمهور يسقطون حياتهم على الفنانين فتنعكس في تعليقات خارجة

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدثت الكاتبة مريم نعوم عن الصحة النفسية والجسدية للعاملين في صناعة السينما والفن، وأشارت إلى ضرورة توفير إخصائي نفسي في أماكن التصوير لمتابعة الحالة النفسية للعاملين تحت ضغوط التصوير لفترات طويلة.

وناقشت «نعوم» دور مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها مؤخرا وقالت: «أحيانا تُقوم بعض الفئات من الجمهور بإسقاط حياتها على بعض الفنانين والممثلين والإسقاط هنا يكون نابعا من وجود مشكلة نفسية لدى هذه الفئة نتيجة عدم مواجهة الذات بالضعف المتسبب بهذا الاسقاط، وبالتالي بيتم انعكاسه من خلال تعليقات خارجة أو في غير محلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».


وأضافت نعوم: «الفنان الموهوب بتكون شخصيته أكثر تعقيدا، لذلك أدعو بعض المخرجين لتغيير تقنية الضغط على الممثلين بالأخص الضغط النفسي الذي أحيانا يتم فرضه بهدف اخراج الابداع من الممثل ولكنه يترك أثر عكسي بعد انتهاء العمل. وبناءا عليه، ادعو العاملين في صناعة السينما المطالبة بوجود أخصائي نفسي بمواقع التصوير للتأكد من تحقيق التوازن النفسي المطلوب لفريق العمل مما سينعكس إنتاجية الافراد وإبداعهم».

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية شهدتها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي تحت عنوان «تنفس، تحدث، مثِل: حديث عن الصحة النفسية للممثلين»، تبادل خلالها عدد من الفنانين الحديث عن المشاكل النفسية التي يتعرضون لها، والضغوط التي يتعرضون لها خلال التصوير والعمل الفني والسوشيال ميديا وتعليقات المتابعين ، ومنهم محمد فراج وأحمد مالك ومي الغيطي.

المصرى اليوم

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