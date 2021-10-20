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قرار عاجل يخص تأشيرات الدخول.. الكويتية تتخذ إجراءات جديدة بشأن «كورونا»

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قرار عاجل يخص تأشيرات الدخول.. الحكومة الكويتية تتخذ إجراءات جديدة بشأن «كورونا» قرار عاجل يخص تأشيرات الدخول.. الكويتية تتخذ إجراءات جديدة بشأن «كورونا»

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أعلن الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، عودة الحياة الطبيعية «الحذرة» ودخول الكويت للمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية وإلغاء الإجراءات الاحترازية للمطعمين.

وقال الخالد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، الأربعاء: «نحن أمام مسؤولية جديدة هي الكويت ما بعد الجائحة»، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي، وذلك اعتباراً من صلاة يوم الجمعة المقبل.

ونصت القرارات على السماح بعدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والالتزام بها في كل الأماكن المغلقة، وكذلك الالتزام بالتباعد في الأماكن التي يتعذر بها لبس الكمامة كالمطاعم والمقاهي، وذلك اعتباراً من الأحد.

كما قرر تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المحصنين متلقي اللقاح فقط والالتزام بلبس الكمامة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة بمعاودة إصدار تأشيرات دخول لدولة الكويت (فيزا) بكل أنواعها للمحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات المتخذة لمواجهة ، وذلك اعتباراً من الأحد، والالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (971) الصادر بتاريخ 18/8/2021 في شأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.

المصرى اليوم

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