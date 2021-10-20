أخبار عاجلة

شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة -
الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم -
معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" على أرض جامعة الملك سعود بشراكة مع "الغذاء والدواء" -
بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب -
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي -
الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا -
جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون -
داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك -
أستاذ بهندسة البترول: أسعار النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«العسومي» يؤكد دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها ضد الحوثيين

Print
«العسومي» يؤكد دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها ضد الحوثيين «العسومي» يؤكد دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها ضد الحوثيين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها التي تخوضها ضد إرهاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشددا على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة اليمنية وصولًا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها رئيس البرلمان العربي مع الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، بالقاهرة .

وشدد «العسومي» على موقف البرلمان العربي الثابت في مؤازرة ودعم وحدة اليمن واستقلاله وسيادته بعيداً عن التدخلات الأجنبية، مؤكدا ان اليمن هو أحد ركائز الأمن القومي العربي.

وحذر رئيس البرلمان العربي من خطورة استمرار حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الارهابية، مطالبا جميع الأطراف اليمنية بالالتفاف حول المبادرة التي اطلقتها لانهاء الازمة اليمنية في شهر مارس الماضي بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

من جانبه، اعرب رئيس مجلس الشورى اليمني عن تقديره لدعم البرلمان العربي المستمر لليمن، مثمنا مواقف البرلمان العربي بقيادة صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي لدعم وحدة اليمن وسيادته واستقراره، محذراَ من مخاطر تقسيم اليمن على الأمة العربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها: رئيس أرمينيا يزور السعودية

زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها: رئيس أرمينيا يزور السعودية

وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية

وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية

السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض

السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض

وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية

وزير الرياضة يشارك في فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالسعودية