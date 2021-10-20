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البحرين تدين إطلاق "الحوثي" الإرهابية صاروخاً بالستياً تجاه جازان

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البحرين تدين إطلاق "الحوثي" الإرهابية صاروخاً بالستياً تجاه جازان البحرين تدين إطلاق "الحوثي" الإرهابية صاروخاً بالستياً تجاه جازان
أكدت دعمها التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير للحفاظ على استقرارها

البحرين تدين إطلاق

أعربت البحرين عن إدانتها لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا بالستيًا تجاه مدينة جازان، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية التي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الانتهاكات المستمرة من مليشيا الحوثي الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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