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شرطة الرياض تطيح بـ3 أشخاص ارتكبوا جرائم سطو على منازل ومرافق عامة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" على أرض جامعة الملك سعود بشراكة مع "الغذاء والدواء"
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
أستاذ بهندسة البترول: أسعار النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مشاورات صيغة موسكو الخاصة بأفغانستان - لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الأوزبكي إلى أفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 04:37 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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