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«العناني»: المنتدي الاقتصادي العربي النمساوي يعزّز التعاون المشترك بين والنمسا

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«العناني»: المنتدي الاقتصادي العربي النمساوي يعزّز التعاون المشترك بين مصر والنمسا «العناني»: المنتدي الاقتصادي العربي النمساوي يعزّز التعاون المشترك بين والنمسا

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتة في المنتدي الاقتصادي العربي النمساوي، أن هناك علاقات بين والنمسا من أبرز سماتها الصداقة، والتعاون المشترك في جميع المجالات ومنها مجال السياحة والآثار.

وأعرب العناني عن ثقته بأن المنتدي الاقتصادي العربي النمساوي سيعمل بدوره على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات لتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات.

وأناب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة للمشاركة نيابة عنه في المؤتمر والذي يتم تنظيمه افتراضياً.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يشارك فيه ما يقرب من 400 شركة ومؤسسة اقتصادية وشركات نمساوية وجهات معنية بالتعاون مع مصر، ويشمل المنتدي عدداً من الجلسات الافتراضية حول السياحة المصرية، والتطورات الاقتصادية، وفرص الاستثمار، والسكك الحديدية والنقل، وأفق التعاون المشتركة.

المصرى اليوم

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