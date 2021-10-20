مي الغيطي : مطلوب من الفنانين أداء أدوارهم بغض النظر عن آلامهم الجسدية والنفسية

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تحدثت الفنانة مي الغيطى عن أهمية الصحة العامة والنفسية للفنانين مؤكدة معاناة الفنانين من ضغط العمل لفترات تصوير طويلة.

وتابعت مي الغيطي خلال مشاركتها في جلسة نقاشية في مهرجان الجونة السينمائي الدولي تحت عنوان «تنفس، تحدث، مثِل: حديث عن الصحة النفسية للممثلين» ،:«يعاني القائمون على صناعة السينما والأعمال الدرامية من ساعات عمل تتجاوز الـ 16 ساعة عمل، بالإضافة إلى عدم وجود تفهم أو تقُبل أن الفنان هو إنسان يمرض ويتعب ويحتاج إلى الراحة والعلاج حتى يقدر على استلهام أركان الشخصية التي يؤديها».

وأضافت الغيطى، «أسوأ شيء هو طلب المخرج أو فريق الإخراج من الفنانين ان يأدوا أدوارهم بغض النظر عن ألامهم الجسدية ليس النفسية فقط وهو مما تعرضت له في أحد الاعمال التي كنت أشارك فيها مؤخرا، متى سيكون مقبولا أن يغادر الممثل موقع التصوير اثناء مرضه؟، لذلك، ادعو جميع الممثلين التضامن مع زملائهم ورفض استكمال التصوير».

جاء ذلك خلال مشاركة مي الغيطي في الجلسة النقاشية التي أقيمت في قاعة أوديماكس بجامعة برلين التقنية وبالتعاون مع ميدفيست مصر، الجلسة، أدارها الإماراتي أنس بوخش، مُقدم برنامج «AB talks» على يوتيوب، وشارك فيها الفنان أحمد مالك والكاتبة مريم نعوم، الفنانة مي الغيطي، الفنان محمد فراج ودكتور نبيل القط، المتخصص في مجال الطب النفسي، وناقشت محاور الجلسة المشاكل الصحة النفسية للممثلين، وأرجعت الضعف النفسي للممثلين إلى عدة أسباب مثل الرفض وخيبة الأمل في تأمين الأدوار، وفشل الاختبارات، والاستجابة السلبية من الجمهور أو النقاد لعملهم، والحاجة إلى تجسيد الدور الذي يلعبونه ليكون أصيلًا وقابلً للتصديق كممثل.