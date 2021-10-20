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الرئيس التونسي يشكر أبوالغيط على موقفه الداعم لبلاده

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الرئيس التونسي يشكر أبوالغيط على موقفه الداعم لبلاده الرئيس التونسي يشكر أبوالغيط على موقفه الداعم لبلاده

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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم بقصر قرطاج، السيّد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له.

وتوجّه سعيد بالشكر للأمين العام على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمرّ به، ونوّه بدور الجامعة في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية بما يُسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويُعزّز وحدتها ويُرسّخ الأمن والاستقرار فيها.

كما شدّد على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها. وذكّر، أيضا، بتشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.

ومن جانبه، جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعراب عن ثقته في المسار الديمقراطي في تونس وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها، متمنيّا للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء.

المصرى اليوم

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