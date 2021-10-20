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وزير السياحة: العمل يجري على قدم وساق لاستكمال المشروعات الأثرية

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وزير السياحة: العمل يجري على قدم وساق لاستكمال المشروعات الأثرية وزير السياحة: العمل يجري على قدم وساق لاستكمال المشروعات الأثرية

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتة في المنتدي الاقتصادي العربي النمساوي، على أن العمل يسير على قدم وساق لاستكمال والانتهاء من المشروعات الأثرية الجارية منها المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف مخصص لعرض كنوز حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة والذي سيعرض أيضاً كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة لأول مرة.

وأشار إلى تبني الوزارة لنهج وسياسة استثمارية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية والعمل عي تطويرها لتحسين تجربتهم وجعلها أكثر متعة وجاذبية، بالإضافة إلى قيام الوزارة باتخاذ خطوات جادة في ملف التحول الرقمي لجميع الخدمات المقدمة سواء للزائرين أو المتعاملين مع الوزارة.

وتحدث وزير السياحة والآثار عما تقوم به الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية مثل إنشاء مدن سياحية جديدة مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وإنشاء من الطرق والكباري والمطارات وقطارات سريعة جديدة لربط المحافظات السياحية ببعض مما يعمل أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي ستقوم بدورها بتوفير ملايين من فرص العمل.

المصرى اليوم

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