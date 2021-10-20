توسو "ملكة الشمع" في العالم تصل إلى الخليج.. هنا أول متحف لها

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النموذج الواحد يستغرف 4 أشهر

افتتحت سلسلة متاحف الشمع الشهيرة "مدام توسو" أول فرع لها في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وسط مدينة دبي؛ حيث تعتبر الآن المقر رقم 25 عالميًّا لدى مدام توسو. ويضم متحف "توسو" بدبي مجسمات شمعية مذهلة لمشاهير الرياضة والعلوم والموسيقى والتاريخ والفن ومشاهير الثقافة الشعبية والسياسة وغير ذلك، ويتألف المتحف من سبع غرف ذات طابع خاص، ويضم أكثر من 60 مجسمًا شمعيًّا منها 16 مجسمًا جديدًا كليًّا للملوك وقادة العالم والشخصيات العامة المرموقة والشخصيات السياسية البارزة من الماضي والحاضر مثل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وأكدت ساناز كولسرود المدير العام للمتحف أن هذا هو أول فرع لمدام توسو هنا في الشرق الأوسط في جزيرة بلو واترز، ويتيح العرض تنوعًا كبيرًا.

وقالت كولسرود: إنه لو كنت تتجول في مناطق العرض يمكنك بالتأكيد رؤية موضوعات مختلفة وعناصر تصميم تتيح لك التأكد من أن المتحف يمثل دبي.

وتوضح أن صنع تمثال شمع واحد لشخصية يستغرق نحو أربعة إلى سبعة شهور، وهناك 20 فنانًا ماهرًا يشاركون في صنع التماثيل، نحاتون وفنانو شعر ومكياج وفنانو شمع خاصون ورسامون، سيقوم الفنانون بعمل حوالي 500 قياس مختلف في مكان ما.