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"لتبقى": المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة لاختلاف التقنيات

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"لتبقى": المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة لاختلاف التقنيات "لتبقى": المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة لاختلاف التقنيات
الحملة دعت إلى قراءة "بطاقة الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء

‬ أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (#لتبقى) أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة؛ بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة؛ مثل تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبع مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيئ – سيئ جداً).

وبيّنت أن طريقة حساب استهلاك الوقود للمركبات يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً / اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

ودعت الحملة إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها "ممتاز+ - وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيئ جدًا" باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعت إلى زيارة موقع # لتبقى (taqa.gov.sa)، وذلك للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد استهلاك الوقود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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