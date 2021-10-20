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محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
أستاذ بهندسة البترول: أسعار النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها: رئيس أرمينيا يزور السعودية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
رئيس وزراء اليمن يطلب دعما أوروبيا عاجلا لإنقاذ العملة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
رئيس وزراء أستراليا: اللاعبون غير المطعمين يجب عليهم الخضوع للحجر الصحي
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
إطلاق مدونة سلوك مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية
-
الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:30 مساءً
وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تلفزيون كوريا الشمالية يبث صورا من اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 04:23 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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