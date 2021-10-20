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قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، على هامش مشاركتة في المنتدي الاقتصادي العربي النمساوي، ان مصر تملك مقومات سياحية متنوعة، ومتميزة من شواطئ خلابة وأماكن مكشوفة وشمس مشرقة وجو صحي ودافئ طوال العام وخاصة مع تطبيق إجراءات وضوابط سلامة صحية صارمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أكسبت المقصد السياحي المصري ثقة سائحيه من الأسواق الدولية المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر وهو ما أدى إلى اختيار العديد من وسائل الإعلام الدولية لمصر في أكثر من مرة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم التي يجب السفر اليها خلال موسم شتاء 2021.

أما بالنسبة للجانب الأثري، أكد وزير السياحة والآثار في كلمته، أنه على الرغم من أزمة جائحة كورونا إلا أن الوزارة استطاعت في ظل دعم القيادة السياسية والحكومة، افتتاح العديد من مشروعات الترميم والتطوير، وإقامة المتاحف، والإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وتنظيم الحدث الاستثنائي لموكب المومياوات الملكية في أبريل الماضي.