لاستكمال البناء .. مهلة لأصحاب أراضي «ابني بيتك» بالعريش لمدة 6 أشهر

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أصدر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بمنح مهلة لمدة 6 أشهر لأصحاب القطع بمشروع ابنى بيتك بالعريش (التي لم تستكمل البناء حتى الآن)، وذلك لتسوية موقفهم من البناء كمهلة أخيرة.

شمل القرار ألا يتم تحرير عقود لأصحاب تلك القطع إلا بعد تقنين الوضع في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم البناء خلال المدة السابقة يتم تطبيق العقود المحررة على حساب القطع الموجودة في ملفات التقديم الخاصة بهم، والمتضمن سحب قطعة الأرض بما عليها طبقا للبند الخامس من العقد.