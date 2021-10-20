القبض على 5 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح بأسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الأربعاء، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو جرام من مخدر البانجو و5 قطع أسلحة نارية و50 جرام هيروين و10 جرامات بودرة.

كانت حملة تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين على القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.