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تطوير ميناء صيد أبو رماد بتكلفة 150 مليون جنيه

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تطوير ميناء صيد أبو رماد بتكلفة 150 مليون جنيه تطوير ميناء صيد أبو رماد بتكلفة 150 مليون جنيه

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أعلنت محافظة البحر الأحمر إنشاء ميناء الصيد بأبو رماد على مساحة 150 ألف متر مربع وبتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، ويتضمن إنشاء الميناء أرصفة بحرية لوحدات الصيد بطول 150 مترا وتستوعب 600 فلوكة صيد على جانبي الرصيف.

ويتضمن إنشاء ساحات ومخازن مبردة ورافع وحدات ميكانيكي وورشة إصلاح وصيانة للسفن ومظلات وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنعي ثلج وصالات لفرز وتغليف الأسماك، كما يتم تزويدهما بخدمات أخرى من مبانٍ للإيجار ومسجد وكافيتريات ومتاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار ومناطق خضراء ومكتب بريد واتصالات وعيادة طبية وشبكة مرافق كاملة من طرق- مياه- صرف وشبكة حريق واتصالات.

وعملية تطوير الميناء وامتداد الأرصفة به جاء نتيجة امتهان أكثر من 40% من سكان المدينة بمهنة الصيد، كما يعد هذا الميناء من أحد مشروعات الثروة السمكية التابعة لمحافظ البحر الأحمر، حتى تلبي احتياجات أهالي ومواطني المحافظة من الأسماك.

المصرى اليوم

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