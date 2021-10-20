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مستثمرون أجانب ورؤساء شركات عالمية يشاركون في فعالية «مسار متكامل.. وجهة واحدة»

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مستثمرون أجانب ورؤساء شركات عالمية يشاركون في فعالية «مسار متكامل.. وجهة واحدة» مستثمرون أجانب ورؤساء شركات عالمية يشاركون في فعالية «مسار متكامل.. وجهة واحدة»

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان له اليوم عن مشاركة رؤساء شركات عالمية ومصرية ومستثمرون أجانب شركاء المنطقة في التنمية، ضمن المتحدثين الرئيسيين في أولى فعاليات الهيئة تحت عنوان «مسار متكامل.. وجهة واحدة» .

حيث تناقش الفعالية كيف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي وجهة المستثمر المفضلة للاستثمار في ، فضلاً عن عرض قصص النجاح للمستثمرين العاملين بنطاق المنطقة الاقتصادية وكيف نجحت تجاربهم داخل المنطقة والحديث عن الحوافز التي يتمتع بها المستثمر عند إقامة المشروعات، والتي نجح البعض منهم في إجراء توسعات لمشاريعهم سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة للمنطقة.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن من بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية الأولي التي تنطلق من داخل الجناح المصري في إكسبو ٢٠٢٠ دبي، هم السيد/ ستيفن يوجالينجام الرئيس والمدير العام لشركة قناة السويس لتداول الحاويات (محطة حاويات شرق بورسعيد)، والمهندس/ كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة مجموعة سامكريت ورئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة (تطوير صناعى) والسيد/ مايك ويتفيلد المدير العام لمجموعة نيسان للسيارات-إفريقيا ومصر ورئيس مؤسسة مصنعي السيارات بالقارة الإفريقية والسيد/ ياشورو هيداكا المدير العام لمجموعة تويوتا تسوشو مصر والمهندس/ أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة السويدي إلكتريك والدكتور/ هاني سري الدين مؤسس وشريك مدير لمكتب سري الدين وشركاه- أستاذ القانون بجامعة القاهرة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية كأحد المشروع القومية الواعدة للاستثمار في مصر، فضلاً عن اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة اهتمام بعض الدول الأوروبية بإقامة مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل العين السخنة وشرق بورسعيد مثل بولندا وروسيا الاتحادية، فضلاً عن تواجد شركات عالمية فرنسية وصينية وأوروبية تعمل داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة وتقوم بتوسيع مشروعاتهم وتنفيذ خطوط إنتاجية إضافية نتيجة الحوافز المقدمة وتميز قرب المناطق الصناعية للموانئ مما يسهل عمليات التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك التصدير للسوق المحلية بالقواعد الجديدة التي صدرت لتحسين مناخ الأعمال.

المصرى اليوم

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