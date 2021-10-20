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رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل الطلاب الجدد بكليتي التربية والحاسبات والمعلومات

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رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل الطلاب الجدد بكليتي التربية والحاسبات والمعلومات رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل الطلاب الجدد بكليتي التربية والحاسبات والمعلومات

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شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الأربعاء، حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته كليتي التربية والحاسبات والمعلومات، للتعريف بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، كما تضمن فقرات فنية، وفى كلمته وسط الطلاب الحضور القدامى والجدد، قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب بالعام الجامعي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، وهنأهم باختيارهم كليتي التربية والحاسبات والمعلومات.

ووجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وعبر عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد بالكليتين، مقدما عددا من التوجيهات والنصائح إضافة إلى شرح الخدمات التي يمكن للطلاب الاستفادة منها.

وأكد دسوقي وعي وثقافة طلاب جامعة كفرالشيخ بعدم الانسياق خلف دعاوى الشائعات المغرضة، مشيرا إلى انطلاق وتقدم الوطن على مختلف الأصعدة موجها التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر وذكرى المولد النبوي.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى المشاركة الفعالة والإيجابية في الأنشطة الطلابية المتنوعة ثقافية وفكرية ورياضية واجتماعية وفنية، والتي تساهم بشكل كبير في بناء شخصية قيادية مميزة ورصينة سوية ومتزنة تمكنهم من التعامل بعد تخرجهم مع الحياة العملية وقادرين على التقدم والتطور والنجاح.

المصرى اليوم

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