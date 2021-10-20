"أدبي حائل" يستضيف فريق عمل مبادرة درب زبيدة

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تبنّت دعم مبادرة السعودية الخضراء بزراعة 455 شجرة

استضاف النادي الأدبي في منطقة حائل، مساء أمس الثلاثاء، فريق عمل مبادرة درب زبيدة من خلال ورشة عمل بعنوان: "مبادرة درب زبيدة‬ وأثرها التنموي" والتي شارك فيها كل من: المشرف العام على المبادرة الدكتور عبدالعزيز العبيداء، وعضوا المبادرة تركي المحيفر، وفريح الشمري، وقدموا خلالها شرحًا تعريفيًّا عن المبادرة وأهدافها والنتائج التي تحققت.

وأكد ‏المشرف العام على ‫مبادرة درب زبيدة‬ الدكتور عبدالعزيز العبيداء، أن المبادرة تبنت المساهمة في برنامج السعودية الخضراء؛ حيث تمت زراعة 455 شجرة على درب زبيدة، تنتظر الغيث وجود أهل العطاء.

مُضيفًا أنه سيتم العمل على تدريب الشباب في المحافظات والقرى التي يمر خلالها الدرب، بالتعاون مع الشركاء بما يسهم في استدامة المبادرة ويعود على الشباب بالنفع.

‬وخلال اللقاء استعرض الباحث التاريخي عضو مبادرة درب زبيدة‬ تركي المحيفر، خلال مشاركته في الورشة التعريفية التي أقامها أدبي حائل أمس، القيمة التاريخية للدرب، مؤكدًا أن المبادرة استلهام لقوافل الحج قديمًا والسعي لإبراز قيمة الدرب.

من جهته قال المرشد السياحي عضو مبادرة درب زبيدة‬، خلال مشاركته: إن المبادرة تسعى للتنمية السياحية، واستثمار قيمة الدرب التاريخية سياحياً، مؤكداً أن المبادرة ساهمت بزيادة طلب السائحين لزيارة الدرب والتعرف عليه.