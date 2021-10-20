"البيئة والزراعة" بالحدود الشمالية تطلق حملة لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية

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تماشيًا مع خطة الوزارة للسيطرة على المرض ومكافحته

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الحدود الشمالية اليوم حملة لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية بـ"الجرعة الثانية"، وذلك ضمن الحملات التي ينفذها الفرع تماشياً مع خطة الوزارة للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ومكافحته.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس إبراهيم بن شويمان الشويمان، أن هذه الحملة التي تستمر شهرين، وتهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي وتعزيز مناعة المواشي ووقايتها من الأمراض ومنع انتشارها، والحد من استخدام الأدوية البيطرية واستئصال الأمراض على المدى البعيد؛ ما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها لدعم منظومة الأمن الغذائي.

وأشار مدير الثروة الحيوانية بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور نادر مكي، إلى أن الاعتماد على التحصينات دون الاهتمام بتقديم الأعلاف المتزنة أمر غير جيد؛ لأن التغذية السليمة والمتنوعة تسهم في رفع الكفاءة المناعية للحيوانات، مع ضرورة القيام بعمليات التنظيف والتطهير للحظائر تجنبًا للعدوى بالطفيليات، مع عدم إدخال أي حيوانات جديدة على القطيع القديم دون عزلها لمدة 28 يومًا، ومراعاة عدم إعطاء أي أدوية بيطرية دون الرجوع للمتخصصين.

ودعا المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية إلى المتابعة الدورية لبرامج التحصينات المعدة من قبل الوزارة؛ لحماية الماشية من الأمراض المعدية والوبائية وتقليل الخسائر الاقتصادية وإسهامها بتنمية وإكثار هذه الثروة.