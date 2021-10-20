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"سكني" يوفّر 68 ألف وحدة تحت الإنشاء بمكة المكرمة

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"سكني" يوفّر 68 ألف وحدة تحت الإنشاء بمكة المكرمة "سكني" يوفّر 68 ألف وحدة تحت الإنشاء بمكة المكرمة
ضمن 25 مشروعاً في المنطقة.. لتلبية احتياجات الأسر

تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذ 25 مشروعاً سكنياً يوفر أكثر من 68 ألف وحدة تحت الإنشاء ضمن برنامج "سكني"، بالشراكة مع عدد من المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك امتداداً لجهود البرنامج في توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي تلبي رغبات واحتياجات الأسر تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وأفاد البرنامج بأن هذه المشروعات تتوزّع في مكة المكرمة وجدة والطائف ورابغ؛ لتعزيز المعروض العقاري السكني وتوفّير وحدات سكنية بجودة عالية وخيارات متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، وبأسعار مناسبة، ويمكن حجزها ومعاينتها عبر موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، ومن خلال زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/.

وتستحوذ محافظة جدة على العدد الأكبر من المشروعات بواقع 17 مشروعاً تضم أكثر من 56 ألف وحدة سكنية تقع غالبيتها ضمن ضاحية الميّار السكنية التي تجاوزت نسب الإنجاز فيها 75% وتوفر نحو 20 ألف وحدة سكنية على مساحة 3.9 ملايين م 2، وضاحية الجوهرة السكنية التي بلغ نسب إنجاز المشروعات فيها 85% وتوفّر 6980 وحدة سكنية على مساحة مليوني م 2، علاوة على ضاحية "خيالا" التي تضم عدداً من المشروعات النوعية المميزة، كما تتوزع بقية المشروعات في مواقع إستراتيجية وسط وشمال محافظة جدة.

وتحتضن مدينة مكة المكرمة ثلاثة مشروعات تحت الإنشاء توفّر 5607 وحدات سكنية في مواقع استراتيجية على طرق رئيسية ومحورية داخل حدود الحرم المكي، هي: "ريتاج مكة" و"المعيصم" و"جوهرة الرصيفة"، ضمن خيارات وتصاميم عصرية متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر السعودية.

وتشهد محافظة الطائف تنفيذ ثلاثة مشروعات سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل 5819 وحدة سكنية ضمن مواقع استراتيجية داخل محافظة الطائف، هي: "تاج المصيف" و"الفتح" و"مدينة الورود"، فيما تضّم محافظة رابغ مشروعين سكنيين هما: "ديار رابغ" و"الشروق" توفران 629 وحدة سكنية.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 106 مشروعات توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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