لـ«نشر البهجة».. نجمات الفن يرقصن على السجادة الحمراء في «الجونة»

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شهدت السجادة الحمراء بفاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، رقص عدد من نجمات الفن، في محاولة لـ«نشر البهجة»، وجذب انتباه الحضور ونجوم المهرجان.

لبلبة

خطفت الفنانة الكبيرة لبلبة، أنظار الحضور ونجوم المهرجان، خلال مشاركتها في اليوم الرابع من فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، وتصدرت التريند بسبب رقصاتها الأستعراضية على الريد كاربت، لتؤكد للجميع أن بحالها جيدة، وتنفي إصابتها، خاصةً بعد سقوطها على المسرح خلال حفل افتتاح المهرجان عقب حديثها عن أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم.

إلهام شاهين - صورة أرشيفية

إلهام شاهين

داعبت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، المصورين بحركات استعراضية لالتقاط الصور، قبل العرض الخاص للفيلم المصري «كباتن الزعتري»، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

- صورة أرشيفية

سمية الخشاب

تحرص الفنانة سمية الخشاب على حضور فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وظهرت «سمية» بإطلالة مميزة وأنيقة خلال فعاليات المهرجان منذ حفل افتتاحه.

ونشرت «سمية» فيديو راقص لها من المهرجان، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وهي ترقص على الريد كاربت ،خلال حفل افتتاح المهرجان، وعلقت: «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية»، موضحة: الرقص يحدث روحا ومشاعر إيجابية، انشروا ذلك في كل مكان.

دينا الشربيني - صورة أرشيفية

دينا الشربيني

دخلت النجمتين دينا الشربيني، وهنا شيحة، في وصلة رقص على أنغام أغنية الجديد «فلتت مني»، على الريد كاربت، وذلك خلال حضورهما العرض الخاص بالفيلم المصري «كباتن الزعتري»، إذ نشر الفنان حسن أبوالروس مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، يظهر فيه هو ودينا وهنا وشقيقتها رشا، وهن يرقصن على أنغام الأغنية بشكل جذاب خطفن أنظار الحضور ونجوم المهرجان.

مايان + السيد

مايان السيد

كعادتها تظهر الفنانة الشابة مايان السيد، وهي ترقص بطريقة عفوية تفاعلا مع أجواء افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5.

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