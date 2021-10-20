ضمن «المواجهة والتجوال».. 30 ليلة عرض لـ«ولاد البلد» في الصعيد

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قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه وضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال ينطلق اليوم فريق عرض «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح تحت قيادة الفنان خالد النجدي إلى ٣ محافظات بصعيد مصر وهم الفيوم، بني سويف، سوهاج، ليقدم العرض ٣٠ ليلة عرض بمختلف قرى ومراكز المحافظات الثلاث.

وتشمل العروض ١٠ قرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تقدم جميع العروض بالمجان بدءًا من اليوم من مركز شباب بهبشين بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة الفيوم، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع.

و أضاف «مختار» أن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال قدم حتى الأن ما يفوق ٩٠ليلة عرض ب ١١ محافظة، خلال ٣ أشهر، أي ما يساوي ليلة عرض يوميا لعروض البيت الفني للمسرح بأحد المراكز أو القرى داخل إحدى محافظات مصر.

يذكر أن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال تستمر حتى يناير من العام المقبل، وهي الخطة التي وضعها البيت الفني للمسرح، وتنفذها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، والتي تهدف إلى تجوال ١٤ عرض من عروض البيت الفني للمسرح ب ٢٠ محافظة مصرية.

جديد بالذكر أن عرض «ولاد البلد» يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبدالعزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبدالرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبدالله، تصميم اضاءة أبوبكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.