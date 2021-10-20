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الإثنين.. «شرم الشيخ للمسرح» يعلن تفاصيل دورته الـ 6

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الإثنين.. «شرم الشيخ للمسرح» يعلن تفاصيل دورته الـ 6 الإثنين.. «شرم الشيخ للمسرح» يعلن تفاصيل دورته الـ 6

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يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن تفاصيل دورته السادسة من خلال مؤتمرًا صحفيًا للكشف عن تفاصيل دورته السادسة المزمع إقامتها في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، في السابعة مساء.

من المقرر أن يتضمن المؤتمر الإعلان عن المكرمين وقوام لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزون بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الاصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان.

يقام المؤتمر بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنانة إلهام شاهين، سفير تونس، بجانب لفيف من الفنانين، أبرزهم لقاء الخميسي، إيهاب فهمي، محمد عبدالرحمن توتا، محسن منصور، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، طارق صبري، د. رانيا فتح الله، سامح بسيوني، المخرج عصام السيد، الناقدة فاطمة المعدول، السيناريست نادر صلاح الدين، د. سامح مهران، د. أيمن الشيوي، د. فريد النقراشي، د. مصطفى سليم، د. مدحت الكاشف، د. عبير فوزى، د. إيمان عز الدين. المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

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