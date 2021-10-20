«تعليم المنوفية»: عدم السماح بدخول العاملين ممن لم يتلقوا لقاح كورونا لمقر عملهم 15 نوفمبر

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أكد هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية صباح الأربعاء، أنه تقرر عدم السماح بدخول العاملين بقطاع التعليم الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لمقار عملهم بجميع المنشآت التابعة لقطاع التعليم بالمنوفية سواء دواوين أو مدارس أو أية مباني إدارية ملحقة بعد منتصف نوفمبر المقبل أو تقديم العاملين لتحليل PCR كل 3 أيام، كما تقرر عدم السماح بدخول المواطنين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لأي من المنشآت التعليمية (دواوين أو مدارس) اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2021 المقبل، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

كان مدير تعليم المنوفية قد بدأ نشاطه اليومي بمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية بمدرستي ميت برة الابتدائية المشتركة ومدرسة الشهيد محمد صبري الثانوية بميت برة رافقه خلال الجولة عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا النائب عصمت زايد وجمال أمين مدير عام إدارة قويسنا التعليمية، حيث اطمئن على نسب الحضور بين الطلاب والعاملين والاطمئنان على كثافة الفصول بالمدرستين ومراعاة خطة توزيع المناهج والالتزام بالخطة الزمنية وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة.

ووجه «عنتر» الطلاب بضرورة اصطحاب أدوات التطهير والتعقيم الشخصية ومنع داولها بين زملائهم تفاديا لانتشار العدوى.