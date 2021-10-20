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طلب إحاطة حول قرار منع تسليم الكتب للطلبة: يحمل تمييزا واضحا ومخالفا للدستور

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طلب إحاطة حول قرار منع تسليم الكتب للطلبة: يحمل تمييزا واضحا ومخالفا للدستور طلب إحاطة حول قرار منع تسليم الكتب للطلبة: يحمل تمييزا واضحا ومخالفا للدستور

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تقدم النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول قرار الوزير بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وطالب «سمير» في طلبه وزير التربية والتعليم بتوضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر. وقال متساءلا :«هل يوجد قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور، لأن الوزير بذلك القرار خالف الضمير الانسانى في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والموطن المصرى بالاخص وهى ظروف جائحة كورونا .

و اضاف ان قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، به مخالفة واضحة للدستور الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، لافتا إلى أن ذلك القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.

وطالب النائب، وزير التربية والتعليم بتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية حتى يتسنى للجميع أن يستقى العلم وفقا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصرى.

و تابع انه على الوزارة ان تمد يد العون لمن لا يستطيع وعدم تحميل المواطن المحدود الدخل بالكثير من التكاليف منها زيادة المصروفات المدرسية.

ووجه حديثه للوزير، قائلا: اذا كان الطالب من الاسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط ام تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس عبدالفتاح بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين.

المصرى اليوم

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