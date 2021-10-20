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توزيع جوائز المسابقة الدينية بجامعة قناة السويس

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توزيع جوائز المسابقة الدينية بجامعة قناة السويس توزيع جوائز المسابقة الدينية بجامعة قناة السويس

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أهمية تأثير القيم الأخلاقية الدينية على بناء شخصية الفرد، مشيراً إلى أن معايير الصواب في الشخصية المصرية لا تتجزأ سواء بالقيم الدينية، أو روح الإنتماء للوطن، أو الدافع نحو التميز.

وتابع زكى أنه في إطار حرص الجامعة على التفاعل مع كافة المناسبات الدينية والإجتماعية قامت إدارة العلاقات العامة بالجامعة بتنظيم مسابقة دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف بمشاركة ٢٧٩ من العاملين الجامعة.

بإشراف عام السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة وإشراف تنفيذى مجدى خلاف مدير عام العلاقات العامة وفريق عمل إدارة العلاقات العامة.

وأكدت السيدة هدى فرج أن مثل هذة المسابقات لها هدف رئيسى هو التثقيف الديني الصحيح، وأيضا المشاركة الإيجابية للعاملين بالمسابقات التي تدعمها إدارة الجامعة.

ومن جانبه أشار مدير عام العلاقات العامة أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم مجموعه متميزه من الرحلات والأنشطة المختلفة للإدارة.

جدير بالذكر أن السحب في المسابقة جاء عن طريق القرعة بعد مراجعة وفرز الإجابات الصحيحة.

المصرى اليوم

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