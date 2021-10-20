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أحمد مالك : أعانى من حالة اكتئاب قبل بدء عمل جديد

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أحمد مالك : أعانى من حالة اكتئاب قبل بدء عمل جديد أحمد مالك : أعانى من حالة اكتئاب قبل بدء عمل جديد

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أكد الفنان أحمد مالك على أهمية وجود التوزان النفسي بين حياة الفنان العملية والشخصية وقال خلال مشاركته في جلسة نقاشية عن الصحة التحت عنوان «تنفس، تحدث، مثِل: حديث عن الصحة النفسية للممثلين»، على هامش مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بالتعاون مع «ميدفيست » ،: «عندما أكون شغوفا بعملً ما، أعانى من حالة اكتئاب نتيجة إنى وهبت نفسي ووقتي ومجهودي لهذا العمل أثناء القيام به وبعد الانتهاء منه شعرت بفراغ«.

وتابع: أعتقد أن ذلك كان إحساسي بعد الانتهاء من مسلسل«لا تطفئ الشمس»، لم أكن أعرف كيف أتعامل مع شخصيتي.

وأضاف «مالك»: «كل الأساليب المعاصرة للتمثيل ممزوجة مع العلاج بالدراما وهي أساليب تفتح آفاق الفنان، فالراسم والعازف لديهم أدواتهم ولكن الممثل لديه جسده وعضلاته، ولكي يصل إلى تناغم يخلق نسيج بين الفنان والشخصية، يجب استخدام العلاج بالدراما، بالإضافة إلى تحقيق التوازن اليومي من خلال تبنى روتين مثل الرياضة أو قراءة الكتب بعد الانتهاء في مواقع التصوير بهدف الفصل بين شخصية الممثل الحقيقة والشخصية التي يؤديها في العمل الفني».

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