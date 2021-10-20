المدرس المصري في منظومة التابلت.. ندوة لـ«المصري الديمقراطي»

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يناقش الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المشكلات الخاصة بالمعلم والتي بلغت ذروتها مع بداية العام الدراسي الحالي سواء ما يتعلق بزيادة العجز في أعدادهم، أو الطرق التي تستخدمها الوزارة لخفض هذا العجز، وذلك في برنامج لقاء الأربعاء، الذي يبث على صفحته الرسمية اليوم الاربعاء.

يستضيف البرنامج النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ومحمد عبدالوهاب الطلخاوي، كبير معلمين وخبير تربوي وعضو بالحزب.

تناقش الحلقة التعليم المصري، ومكانة المعلم بين الماضى والحاضر، والرؤية في المستقبل، كما يناقش أجور المعلمين وعلاقتها بجودة العملية التعليمية، والمقترحات لحل الأزمة بعيدا عن البيروقراطية، بالإضافة إلى مخصصات التعليم في الموازنة العامة للدولة وعلاقتها بأزمة المعلمين.

لقاء الأربعاء برنامج أسبوعي يبث كل أربعاء الساعة الثامنة مساء على صفحة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.