أخبار عاجلة

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي -
الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا -
جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون -
داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك -
أستاذ بهندسة البترول: أسعار النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر -
زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها: رئيس أرمينيا يزور السعودية -
رئيس وزراء اليمن يطلب دعما أوروبيا عاجلا لإنقاذ العملة -
رئيس وزراء أستراليا: اللاعبون غير المطعمين يجب عليهم الخضوع للحجر الصحي -
إطلاق مدونة سلوك مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية -
وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم جديد.. «التجربة» اسم مؤقت

Print
حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم جديد.. «التجربة» اسم مؤقت حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم جديد.. «التجربة» اسم مؤقت

لاقتراحات اماكن الخروج

تعاقدت حورية فرغلى على المشاركة في فيلم سينمائى جديد يحمل اسم «التجربة» وهو اسم مؤقت ومن المقرر تغييره قريبًا وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائى لمالكها المنتج شادى صبره وإشراف عام محمد كامل ومنتج فنى محمد عادل ومن قصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج محمود سليم، وجارى تحديد باقى الأبطال والاستقرار النهائى على إسم الفيلم.

وتُجري الجهة المنتجة الإستعدادات التعاقد مع باقى الأسماء المرشحة للمشاركة في البطولة.

والمقرر أن تشهد العديد من المفاجآت والتى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، وعقب الإنتهاء من التعاقدات سيبدأ المخرج محمود سليم معاينة أماكن التصوير على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الفترة القليلة المُقَبَّلة

. ويذكر أن النجمة حورية فرغلى تعيش حالة من النشاط الفنى المكثف بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي المت بها على مدار السنوات الماضية، حيث تجمع حاليًا بين السينما والدراما في آن واحد في أكثر من عمل حيث قامت الفترة الماضية بتصوير جزء من مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة» بمشاركه النجمة وفاء عامر وآخرين ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج السورى عبدالقادر الأطرش إلى أن تستأنف تصويره مره أخرى قريبًا، كما تنشغل حاليًا بتصوير مسلسل «أيام وبنعيشها» بمشاركه النجمة شيرى عادل وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي

الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا

الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا

جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون

جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون

داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك

داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك