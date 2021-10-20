حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم جديد.. «التجربة» اسم مؤقت

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تعاقدت حورية فرغلى على المشاركة في فيلم سينمائى جديد يحمل اسم «التجربة» وهو اسم مؤقت ومن المقرر تغييره قريبًا وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائى لمالكها المنتج شادى صبره وإشراف عام محمد كامل ومنتج فنى محمد عادل ومن قصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج محمود سليم، وجارى تحديد باقى الأبطال والاستقرار النهائى على إسم الفيلم.

وتُجري الجهة المنتجة الإستعدادات التعاقد مع باقى الأسماء المرشحة للمشاركة في البطولة.

والمقرر أن تشهد العديد من المفاجآت والتى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. كما سيشهد الفيلم مشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف، وعقب الإنتهاء من التعاقدات سيبدأ المخرج محمود سليم معاينة أماكن التصوير على أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى من العمل خلال الفترة القليلة المُقَبَّلة

. ويذكر أن النجمة حورية فرغلى تعيش حالة من النشاط الفنى المكثف بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي المت بها على مدار السنوات الماضية، حيث تجمع حاليًا بين السينما والدراما في آن واحد في أكثر من عمل حيث قامت الفترة الماضية بتصوير جزء من مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة» بمشاركه النجمة وفاء عامر وآخرين ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج السورى عبدالقادر الأطرش إلى أن تستأنف تصويره مره أخرى قريبًا، كما تنشغل حاليًا بتصوير مسلسل «أيام وبنعيشها» بمشاركه النجمة شيرى عادل وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.