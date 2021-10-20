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تحرك برلماني بشأن استثناء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

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تحرك برلماني بشأن استثناء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور تحرك برلماني بشأن استثناء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور

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تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن إعفاء الجمعيات الاهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام وتلك التي تعمل على المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الادني للاجور، استنادا إلى المادة الثانية من القرا الصادر بشأن تحديد الحد الادني للاجور، لتحقق الظروف القهرية التي يتعذر معها التزام بالحد الادني.

وأوضحت في طلب الاحاطة أن وزارة التخطيط اصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الادني للأجور، وحدد القرار الحد الداني للأجر في القطاع الخاص ب 2400 جنية، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.

وأن هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الاهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خصوصا ان الجمعيات الاهلية تقوم على التبرعات والهبات وبالتالى دخلها قليل للغاية من الصعب ان تفي بالحد الادني للاجور.

كما أن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة على مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من اعانه حكومية محددة أبواب الصرف وان الأجور فيها لا تصل إلى نصف هذا الحد الموضح بالقرار.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة أن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها إلى جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنية وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.

كما أن المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالاعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على اعفاء بعض المنشأت التي تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الادني للاجور.

المصرى اليوم

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