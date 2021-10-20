8.5 أطنان خردة.. مداهمة لأوكار النباشين والفريزة في الإسكندرية (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة مفاجئة ودورية للقضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، لما تمثله هذه الظاهرة من إساءة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة ولما لها من آثار سلبية على البيئة، كما شدد المحافظ على التعاون بين جميع الجهات خلال تنفيذ الحملات والضرب بيد من حديد لمنع هذه الظاهرة من الانتشار في شوارع المحافظة.

وبناء على تكليفات المحافظ؛ شنت إدارة الرقابة والرصد البيئي في المحافظة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وجهاز شؤون البيئة، حملة مكبرة بنطاق شارع 45 والطريق الدولي لضبط والتعامل مع وكر من أوكار النباشين والفريزة القمامة، حيث تم خلال الحملة التحفظ على 7 طن كرتون وطن ونصف خردة.

ومن جانبها أشارت رشا شوقي مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي، أن خلال الحملة تم التحفظ على نقل سيارتين نقل كبيرة ولودر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة للحد من إنتشار هذه الظاهرة التي باتت تسيء للمظهر الحضاري للمدينة، مشيرة إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق للنهوض بمستوى النظافة في الشوارع.

تحفظت على 8.5 أطنان كرتون وخردة .. محافظة الإسكندرية تداهم أوكار النباشين والفريزة (صور)

تحفظت على 8.5 أطنان كرتون وخردة .. محافظة الإسكندرية تداهم أوكار النباشين والفريزة (صور)

تحفظت على 8.5 أطنان كرتون وخردة .. محافظة الإسكندرية تداهم أوكار النباشين والفريزة (صور)

تحفظت على 8.5 أطنان كرتون وخردة .. محافظة الإسكندرية تداهم أوكار النباشين والفريزة (صور)

تحفظت على 8.5 أطنان كرتون وخردة .. محافظة الإسكندرية تداهم أوكار النباشين والفريزة (صور)