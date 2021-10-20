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تأجيل دعوى «زينة» ضد أحمد عز بزيادة نفقة توأمها إلى 21 ديسمبر

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تأجيل دعوى «زينة» ضد أحمد عز بزيادة نفقة توأمها إلى 21 ديسمبر تأجيل دعوى «زينة» ضد أحمد عز بزيادة نفقة توأمها إلى 21 ديسمبر

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قررت محكمة استئناف عالى الأسرة أسرة مدينة نصر تأجيل استئناف الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة «نفقة توأمها»، حيث كانت محكمة أول درجة في العام الماضى ألزمت «عز» بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه.

وقدم معتز الدكر، محامي «زينة»، حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك أحمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.

كان «الدكر» تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته «عز الدين» و«زين الدين» بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن «عز» استأنف على الحكم وطلب تخفيضها، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة، إضافة إلى أن ذات المحكمة قضت برفض استئناف «زينة» التي تطالبه بزيادة نفقة توأمها لـ100 ألف جنيه، وفي العام التالي طالبت بزيادة النفقة، وقبلت المحكمة دعواها، وتمت زيادتها لـ30 ألف جنيه.

المصرى اليوم

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