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محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
أستاذ بهندسة البترول: أسعار النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها: رئيس أرمينيا يزور السعودية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
رئيس وزراء اليمن يطلب دعما أوروبيا عاجلا لإنقاذ العملة
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
رئيس وزراء أستراليا: اللاعبون غير المطعمين يجب عليهم الخضوع للحجر الصحي
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:31 مساءً
إطلاق مدونة سلوك مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:30 مساءً
وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية
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الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 11:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
هل قادرة قيادة طالبان على ضمان الاستقرار في أفغانستان بمغردها؟ - تعليق رجب سفاروف
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 20 أكتوبر 2021 03:52 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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