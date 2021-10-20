أخبار عاجلة

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي -
الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا -
جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون -
داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك -
أستاذ بهندسة البترول: أسعار النفط مستمرة في الارتفاع لـ 6 أشهر.. و أمريكا المستفيد الأكبر -
زيارة تاريخية هى الأولى من نوعها: رئيس أرمينيا يزور السعودية -
رئيس وزراء اليمن يطلب دعما أوروبيا عاجلا لإنقاذ العملة -
رئيس وزراء أستراليا: اللاعبون غير المطعمين يجب عليهم الخضوع للحجر الصحي -
إطلاق مدونة سلوك مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية -
وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد: افتتاح أعمال تطوير 65 عمارة بفاطمة الزهراء الأحد

Print
محافظ بورسعيد: افتتاح أعمال تطوير 65 عمارة بفاطمة الزهراء الأحد محافظ بورسعيد: افتتاح أعمال تطوير 65 عمارة بفاطمة الزهراء الأحد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن افتتاح ٦٥ عمارة تم تطويرها ورفع كفاءتها على أعلى مستوى ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة يوم الأحد القادم، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمتابعة آخر مستجدات أعمال تنفيذ الخطة الشاملة لتنمية وتطوير منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، ومؤسسة مشكاة نور ومديري مديريات الإسكان والطرق والكهرباء والغاز والصرف الصحي وإدارة تطوير العشوائيات والمقاولون المنفذون للمشروع.

ووجه «محافظ بورسعيد» بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية ب٦٥ عمارة لافتتاحها الأحد المقبل، مستعرضا جهود الجهات المختصة في تطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

وأوضح «المحافظ» أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولى ولم تشهدها المنطقة منذ سنوات عديدة، والتي تتضمن رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج .

وشدد «محافظ بورسعيد»على كافة الجهات المعنية والمشاركة في أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، بالالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة، على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي.

وأشار «لمحافظ» أن منطقة فاطمة الزهراء كانت من أكثر المناطق احتياجا للتطوير على كافة المستويات، والخطة الشاملة للتطوير تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للقائمين على أعمال تطوير المنطقة حتى تتم بالشكل اللائق لمحافظة بورسعيد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

عبر «الإنترنت المظلم».. سقوط شبكة عالمية لتجارة المخدرات والسلاح بكافة أنحاء العالم

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

"أرامكو" و"توتال إنيرجيز" يدشنان أولى محطات الشبكة المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة

"أرامكو" و"توتال إنيرجيز" يدشنان أولى محطات الشبكة المشتركة لبيع الوقود بالتجزئة

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة

6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه أبونواس بالغردقة