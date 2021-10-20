محافظ بورسعيد: افتتاح أعمال تطوير 65 عمارة بفاطمة الزهراء الأحد

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن افتتاح ٦٥ عمارة تم تطويرها ورفع كفاءتها على أعلى مستوى ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة يوم الأحد القادم، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ لمتابعة آخر مستجدات أعمال تنفيذ الخطة الشاملة لتنمية وتطوير منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، ومؤسسة مشكاة نور ومديري مديريات الإسكان والطرق والكهرباء والغاز والصرف الصحي وإدارة تطوير العشوائيات والمقاولون المنفذون للمشروع.

ووجه «محافظ بورسعيد» بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية ب٦٥ عمارة لافتتاحها الأحد المقبل، مستعرضا جهود الجهات المختصة في تطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

وأوضح «المحافظ» أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولى ولم تشهدها المنطقة منذ سنوات عديدة، والتي تتضمن رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج .

وشدد «محافظ بورسعيد»على كافة الجهات المعنية والمشاركة في أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، بالالتزام بالموعد المحدد لتنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة، على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي.

وأشار «لمحافظ» أن منطقة فاطمة الزهراء كانت من أكثر المناطق احتياجا للتطوير على كافة المستويات، والخطة الشاملة للتطوير تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للقائمين على أعمال تطوير المنطقة حتى تتم بالشكل اللائق لمحافظة بورسعيد.