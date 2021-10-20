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خبير سياحي: افتتاح طريق «الكباش الفرعوني» أكبر دعاية للسياحة الثقافية للأقصر

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خبير سياحي: افتتاح طريق «الكباش الفرعوني» أكبر دعاية للسياحة الثقافية للأقصر خبير سياحي: افتتاح طريق «الكباش الفرعوني» أكبر دعاية للسياحة الثقافية للأقصر

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قال الخبير السياحي محمود إدريس، إن الرئيس عبدالفتاح ، منح قبلة الحياة لقطاع السياحة الثقافية في ، بحرص الرئيس على افتتاح مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني في الأقصر، وتوجيهاته ومتابعته الدائمة للمشروع، ورعايته لحفل الافتتاح الذي سيقام في مناسبة احتفالات الأقصر بعيدها القومي في شهر نوفمبر المقبل، بجانب رعايته لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

واشار «إدريس» إلى أن هذين الحدثين كان لهما تأثيرهما السريع والكبير على قطاع السياحة الثقافية بوجه خاص، وقطاع السياحة المصري بوجه عام. وذلك بفضل ما تحقق من دعاية مجانية لمصر ومقاصدها السياحية نتيجة للحجم الكبير من التغطيات الخبرية من قبل القنوات والوكالات والصحف والمجلات العالمية، لنقل المومياوات، ومتابعتها لما يجري على أرض الأقصر من تجهيزات واستعدادت لفتح طريق الكباش، الذي سيحول مدينة الأقصر لأكبر متحف مفتوح بالعالم.

ولفت الخبير السياحي محمود إدريس إلى ان عودة الروح للسياحة الثقافية بمصر، سيظهر جليا في احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بقدس أقداس معبدأبوسمبل جنوبي اسوان يوم الجمعة المقبل.

ووجه «إدريس» الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولرئيس ، الدكتور مصطفي مدبولي، ولوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ولوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ولمحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، وللدكتور مصطفي وزيري، أمين عام المحلس االأعلى للآثار على دعمهم للأقصر، ومتابعتهم لما يجري على أرضها من مشروعات أثرية وتنموية، وأعمال تطوير وتجميل بشتي المواقع والشوارع والميادين.

المصرى اليوم

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