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المصورة الإسبانية «ماريا بريمو» توزع ألعابا على الأطفال المصابين بالسرطان بـ«أورام الأقصر»

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المصورة الإسبانية «ماريا بريمو» توزع ألعابا على الأطفال المصابين بالسرطان بـ«أورام الأقصر» المصورة الإسبانية «ماريا بريمو» توزع ألعابا على الأطفال المصابين بالسرطان بـ«أورام الأقصر»

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أستقبلت مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالصعيد، الفنانة الإسبانية العالمية ماريا بريمو، واحدة من أشهر نجوم التصوير في أسبانيا وأوروبا، ورافق ماريا بريمو خلال الزيارة التي تهدف إلى دعم المرضي بالمستشفي، الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ..

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان

وتعرفت الفنانة الإسبانية من قيادات المستشفي والأطباء على اقسام المستشفي المختلفة ومعلومات عن انشاء المستشفي وأهميتها لأبناء منطقة صعيد ، كما وزعت الألعاب والهدايا على الأطفال المرضي بالمستشفي ..

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان

وقالت ماريا بريمو أنها لم تكن تتخيل أن يكون هناك صرح طبي بذلك المستوى العالمي بعيدا عن العاصمة القاهرة مشيرة إلى أن ما يتم تقديمه من خدمات طيبة مجانية متكاملة هو انجاز عظيم.

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان

وأكد الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن ماريا من اشهر المصورين في أسبانيا وأوربا، وهى أول ضيوف مبادره جسر الحضارات التي دشنتها لجنة تسويق السياحة الثقافية حيث ستستضيف المبادرة عددا من الفنانين الاوربيين بداية من هذا الشهر وحتي اخر ابريل من العام المقبل .

واضاف، ان المبادرة تشمل الاستضافة الكامله للفنانين في جبال البر الغربي وإقامة معارض لهؤلاء الفنانين قبل سفرهم، على ان يعرضوا صورهم التي تم التقاطها في الاقصر في بلادهم عند العودة.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر للفنانة ماريا بريمو، وللخبير السياحى محمد عثمان على زيارتهم للمستشفي مثمنا الدور الكبير للجنة تسويق السياحة الثقافية في دعم المستشفي ودعم مرضي السرطان في الصعيد.

المصرى اليوم

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