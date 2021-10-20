«صحة القليوبية»: انطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس

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تابعت الدكتورة شيرين رياض، مدير إدارة الصحة المدرسية بمديرية الصحة في القليوبية، فعاليات مبادرة «١٠٠ مليون صحة» لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، وتم الاطمئنان على انتظام سير العمل، وفحص طلبة المدارس، للكشف عن أمراض سوء التغذية.

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية تستهدف الفحص الطبي لـ٨٨٠ ألف طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة، منهم ٤٥٠ ألف طالب بالريف، و٤٣٠ ألف طالب بالحضر، مضيفاً أن أعمال الفحص تتم من خلال ١٣٠ فريقا طبيا مدربا، يقوم بتغطية ٩٢٥ مدرسة بالمحافظة، مقسمين على ٥٣٥ مدرسة بالريف، و٣٩٠ مدرسة بالحضر، بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، والأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات أخرى منها ضعف عضلة القلب وغيرها، وتقوم المبادرة بوأد هذه الأمراض من الخطوة الأولي، مضيفاً بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ولا تدخر أي جهد أو مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.