«العامة للاستثمار والمناطق الحرة»: الفوز بمسابقة التميز الحكومي يعكس الالتزام بالمعايير

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فاز فريق الإدارة المركزية للمناطق الإستثمارية بالهيئة العامة للإستثمار، بالمركز الثالث فئة فريق العمل المتميز، كما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساء الثلاثاء، ضمن مسابقة مصر للتميز الحكومي، والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الفوز تتويجا للجهود المبذولة التي قامت بها الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ممثلة في الإدارة المركزية للمناطق الإستثمارية، بإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية الجديده التي حققت نجاحا ملموسا في بنها وميت غمر والصف، والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل، وتقديم خدمات جيده للمستثمرين الذين أشادوا بالخدمات المقدمة من هيئة الإستثمار والتيسرات وحل جميع المشكلات التي تواجههم من خلال فريق عمل المناطق الإستثمارية.

كما يأتي الفوز بما تمتعت المناطق الإستثمارية من تقديم كافه الخدمات المستثمرين، وجذب المزيد منهم وسط تزاحمات كبيرة وقوائم انتظار نظرا للخدمات والتيسرات التي تقدمها الهيئة.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الفوز بتلك الجوائز يعكس التزام الهيئة الكامل بمعايير التميز وتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة من خلال استدامة التطوير والابتكار، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على جائزة أفضل مؤسسة حكومية تُقدم خدمات ذكية في الدورة الأولى من الجائزة، مما يؤكد الجهود المستمرة للهيئة في تقديم أفضل خدمات ممكنة لدعم جهود جذب الاستثمار، وهو ما يتسق مع إعلان المؤسسات الدولية عن التحسن المستمر في بيئة الاستثمار في مصر.

وفازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بثلاث جوائز في الدورة الثانية من مسابقة مصر للتميز الحكومي، والتي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن فوز فريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة على المركز الثالث في فئة فريق العمل المتميز.

وبهذا تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الأكثر تتويجًا بين الجهات الحكومية، والجهة الحكومية الوحيدة التي تحصد 3 جوائز ضمن 19 فئة تنافس على جوائزها 2000 مؤسسة وأكثر من ثلاثة آلاف مترشح.

وكانت «المصري اليوم»، انفردت بنشر أخبار إنشاء المناطق الإستثمارية ببنها وميت غمر والصف على مدار الأشهر الماضية.