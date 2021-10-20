دعمًا لـ«حياة كريمة».. الكشف على 747 مواطنًا في قافلة طبية لجامعة طنطا

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نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

ووجه رئيس جامعة طنطا باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأشار الدكتور حمدى شعبان، ‏القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ747 حالة من أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وصرح الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، بأنه تم تحويل 24 حالة حرجة بمستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج في مستشفى الجامعة في تخصصات القلب والجراحة والرمد والعظام.

وأضاف الشبينى أن القافلة ضمت نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.