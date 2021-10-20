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هدى تتخطى مليون مشاهدة بـ«جامدة»

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هدى تتخطى مليون مشاهدة بـ«جامدة» هدى تتخطى مليون مشاهدة بـ«جامدة»

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تخطى كليب «جامدة» للمطربة هدى، المليون مشاهدة بعد مرور 6 أيام على طرحها عبر موقع «يوتيوب» وهي من كلمات وألحان عصام شعبان وتوزيع مصطفى أبوعبير وإخراج كريم الغمرى.

وحقق كليب «جامدة» نجاحًا فور طرحه عبر يوتيوب وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال أيام وتم تصوير الكليب في أجواء من البهجة والمرح والرقص حيث ظهرت هدى بإطلالتها البسيطة.

كانت هدى طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية التي حملت اسم «صاحبة العروسة»، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقى زووم، مهندس صوت مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج سيد عارف.

يذكر أن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بعنوان «آه منك»، وقامت بتصوير أغنية «أنا بين نارين»، التي كانت «وش السعد» عليها وشهادة ميلادها الغنائية، وخاضت هدى تجربة التمثيل في السينما من خلال فيلم «الزمهلاوية»، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، كما شاركت بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى «أنا من جبل» و«روحى روحى» من مسلسل «مزاج الخير».

المصرى اليوم

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