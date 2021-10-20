أخبار عاجلة

وزراء يقحمون لبنان في أزمات دبلوماسية مع السعودية عبر تصريحات غير مسؤولية -
الطيران المدني السوداني: تعليق الرحلات القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم -
معرض "الأجهزة الطبية المبتكرة" على أرض جامعة الملك سعود بشراكة مع "الغذاء والدواء" -
بيع 4 صقور بـ 339 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
النصر يفتح ملف الفيحاء .. والمدرب يفرض 90 دقيقة تدريب -
هل هناك خطر من المُفترسات؟ -
مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 13 في هجوم داعشي شرق العراق -
المدينة المنورة.. عبث الشركات يهدِّد باغتيال الأشجار البرية -
السعودية واليونان تُصدران بيانًا مشتركًا في ختام زيارة "ميتسوتاكيس" للرياض -
علاء عزت عن نشر خبر وفاة مدحت شلبي على صفحته: حسابي مسروق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الجنايات تأمر بضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ

Print
الجنايات تأمر بضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ الجنايات تأمر بضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة ضبط وإحضار مجدي راسخ في اتهامه مع آخرين بالإخلال ببنود اتفاقية «الغاز الطبيعى» مع شركة «ناشيونال جاس»، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمحافظة الشرقية، والتى كان يترأس مجلس إدارتها «مجدي راسخ»، صهر «علاء مبارك»، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 ديسمبر المقبل.


وكشفت التحقيقات أنهم أخلوا ببنود العقد وبطلان الاتفاقية، لأنها وُقعَت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدى راسخ، صهر علاء مبارك، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة، إلى جانب قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعمًا من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي

الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا

الإفتاء: الهبة لبعض الأولاد صحيح شرعا

جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون

جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون

داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك

داعية: مبروك عطية أستاذ لغة عربية ومن يسمعه لا يعي ذلك