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"الرويلي" يحضر حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع بكوريا

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ناقش مع وزير الدفاع هناك سبل زيادة وتطوير التعاون المتبادل في المجالات العسكرية

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والوفد المرافق معه اليوم، فعاليات حفل افتتاح معرض سيئول الدولي للفضاء والدفاع (seoul ADEX 2021) في قاعدة سيئول الجوية بمدينة سيونغ نام، الذي افتتحه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.

واطلع الفريق "الرويلي" على أحدث الفرص لشركات الدفاع في صناعة الأسلحة، وأحدث أنظمة السايبر سيكورتي والعناصر المعروضة في المعرض منها، الطائرات بدون طيار، وأنظمة تدريب قائمة على الواقع الافتراضي وأنظمة أسلحة ليزر ومركبات آلية متعددة الأغراض، إضافة إلى عدد من الطائرات العسكرية، والصواريخ الاعتراضية المتطورة، وأسلحة أرضية.

وأشاد بالمستوى العالي للتنظيم وبما شاهده من طائرات ومعروضات وتقنيات، وتبادل الأحاديث مع العارضين حول أهمية المعرض على خارطة المعارض الدفاعية في العالم.

ويشارك في هذا المعرض عدد من الشركات العالمية، ويعد هذا العدد الأكبر من المشاركين في المعرض منذ انطلاقه في عام 1996، حيث يستمر خمسة أيام حيث بدأ من يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 1443/03/13هـ، ويقام المعرض كل سنتين في مدينة سيونغنام.

من جانب آخر، التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش المؤتمر كلاً على حدة في لقاءات ثنائية مع وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية السيد سوه اوك، ومعالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الأول الركن وون آن تشول.

وجرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل زيادة وتطوير التعاون المتبادل في المجالات العسكرية والدفاعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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