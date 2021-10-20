على غرار إعلان إصابته بكورونا في «الجونة» 2020.. نيكولا معوض يعود بمفاجأة جديدة

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فاجأ الفنان اللبناني نيكولا معوض الجميع في مهرجان الجونة السينمائي الماضي، بإصابته بفيروس «كورونا» وتعافيه، ليحل في الدورة الحالية الخامسة من المهرجان مشاركًا بمفاجأة سعيدة جديدة تخص حياته الشخصية.

وأعلن «معوض» عن حمل زوجته، خلال برنامج «mbc trending»: «تعرفنا على بعض كانت بتشتغل بالمجال الإنساني في لبنان وتعرفت عليها بالصدفة في مؤتمر للتبرعات لمساعدة اللاجئين وشوفت بنت كتير جميلة وسألت عليها ولما عرفت بتعمل إيه، أعجبت بها أكثر».

فيما أكدت زوجته التي تتحدث الإنجليزية من جانبها حملها، قائلة: «نعم حامل»، ويرد «معوض»: «نعم حامل في البدايات.. حابب يكون عندي طفل ولا أهتم بجنس الطفل».

وكان الفنان أعلن، في مارس الماضي، زواجه من حبيبته ذات الملامح الأجنبية، من خلال فيديو تم إعداده بطريقة احترافية ونشره على صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، ويقول لها: «وجودك بحياتي دليل أد ايه الله بيحبني تيبعتلي حدا متلك، كتير أوقات بحس حالي ما بستاهلك».

وردت العروس: «نيكولاس حين أنظر إليك أرى حياتي بأكملها أمامي وأشعر بفيض بركة الله على حياتي. وأعدك بأنني سأحمل قلبك معي أينما ذهبت لأن حياة واحدة معك ليست كافية».

وكان الفنان اللبناني «معوّض» أعلن إصابته بفيروس «كورونا»، العام الماضي ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، موضحًا أنه لم يرغب في إعلان إصابته علنًا، إذ يعتبر مرضه بـ«كوفيد 19»، هو ضمن الأمور الشخصية التي ليس من حق الجمهور معرفتها، مُتحدثًا عن كواليس المرض أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي في موسمه الرابع.

وقال «معوض» في برنامج «mbc trending»، المذاع عبر قناة «mbc 4»، في النسخة الماضية الرابعة من «الجونة السينمائي»: «صار معي كورونا وصحّيت، وخلصت ما قلت (عن إصابته) ما بعرف أنا أكيد بحترم وبقدر الناس اللي بتقول عن إصابتها، ومش بس عن كورونا، لكن أنا كتير قصص في حياتي ما بطلع بيها على السوشيال ميديا، تأثير كورونا كان أول يومين ثلاثة، كانوا كثير صعبين وبعدين مشي الحال»، وتسببت حينها تصريحاته في جدل حيث كانت تلك المعلومات مفاجأة لجمهوره.